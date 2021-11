Newcastle, ‘caccia’ conclusa: adesso è ufficiale il nuovo allenatore

Ora è ufficiale, il Newcastle ha un nuovo allenatore: annunciato ufficialmente l’arrivo di Eddie Howe con un contratto fino al 2024.

Uno dei nuovi più ricchi club del calcio contemporaneo, il Newcastle United, acquisito non molto tempo fa dal ricco fondo arabo Pif, ha ufficialmente scelto oggi il suo nuovo allenatore. Dopo una lunga ‘caccia’ per riuscire a trovare il profilo migliore, quindi, il club di Premier League ha finalmente trovato il nuovo mister a cui affidare un progetto che ha l’aria di essere ambizioso. Sarà dunque Eddie Howe (dopo il rifiuto di Unai Emery rimasto al Villarreal) a farsi carico di questa responsabilità, dopo aver allenato il Bournemouth e aver rifiutato l’offerta del Celtic. Sostituirà perciò Steve Bruce, esonerato dalla nuova proprietà, complice anche il 19° posto in classifica.

🤝 𝗛𝗢𝗪𝗘-𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗗𝗦 🤝 We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach. Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021

Newcastle, è tempo di Eddie Howe: l’annuncio ufficiale sul nuovo allenatore

Lo stesso Newcastle United ha reso, dunque, nota la scelta del suo nuovo allenatore. Tramite un comunicato ufficiale, diramato sul proprio profilo ‘Twitter’, il club ha affermato che Howe, dopo aver lasciato AFC Bournemouth (in cui è stato sia giocatore sia allenatore), ha voluto intraprendere questa nuova esperienza in Premier League. Il contratto con il suo nuovo club sarà valido fino all’estate del 2024.

In attesa della prima conferenza stampa ufficiale, Howe ha parlato così ai canali ufficiali del club: “È un grande onore diventare capo allenatore di un club con la statura e la storia del Newcastle United. È un giorno molto orgoglioso per me e la mia famiglia. Questa è una meravigliosa opportunità, ma c’è anche molto lavoro davanti a noi e non vedo l’ora di entrare in campo per iniziare a lavorare con i giocatori”.