Il Sassuolo ‘perde’ il colpo dal Real: Gila firma il rinnovo

Brutte notizie per il Sassuolo, in chiave mercato: il giovane obiettivo Mario Gila ha appena firmato il rinnovo col Real Madrid

Da sempre attenta ai giovani in giro per l’Italia e per l’Europa, la dirigenza del Sassuolo è chiamata ad ingoiare un boccone amaro. Il centrale Mario Gila ha appena rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid.

Dopo tre anni nelle giovani dei blancos, il classe 2000 catalano ha confermato i suoi ottimi livelli nella selezione ‘Castilla’ degli spagnoli. E a suon di buone prestazioni aveva suscitato l’interesse di cinque club di Liga e di altri stranieri (tra cui quello emiliano), affascinati dal potenziale del giovane madrileno.