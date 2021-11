Rigore sbagliato, anche il CT ‘bacchetta’ l’Inter: “L’avesse tirato lui…”

Il CT della Turchia, Stefan Kuntz, ha parlato del rigore calciato da Calhanoglu nel derby di Milan-Inter e di quello sbagliato da Lautaro Martinez.

Il CT della Turchia, Stefan Kuntz, ha voluto fare i complimenti quest’oggi ad Hakan Calhanoglu. Il turco, ieri nel derby di Milano, è stato effettivamente uno dei migliori in campo tra le fila nerazzurre, contro quella che è stata la squadra in cui ha militato per quattro anni, fino a qualche mese fa. Si è anche preso la responsabilità di calciare il primo rigore, dei due totali, concesso all’Inter (che si è tra l’altro procurato lui stesso per un fallo subito dal suo ex compagno di squadra Franck Kessie in area rossonera).

L’Inter, poi, sarebbe potuta andare in vantaggio sul 1-2 se Lautaro Martinez non avesse sbagliato il secondo penalty concesso dall’arbitro Doveri. Per un fallo commesso da Ballo-Touré ai danni di Darmian. Proprio in merito a questo episodio, il CT Kuntz ha ‘bacchettato’ il club nerazzurro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, parla il CT della Turchia: “Avrebbe potuto vincere se…”

Così ha parlato, ai canali di ‘TRT Spor’, il CT Kuntz della prestazione di Calhanoglu e della decisione di cambiare rigorista sul secondo penalty conquistato dall’Inter: “Nella partita di ieri contro il Milan, Hakan avrebbe potuto calciare anche il secondo rigore. Chissà, in quel modo l’Inter avrebbe potuto vincere“.

LEGGI ANCHE >>> “Non sei intelligente?”: Mou provoca un giornalista, arriva la risposta ufficiale

Sul futuro apporto del trequartista all’interno della Nazionale Turca, Kuntz ha affermato: “Può essere un leader della Nazionale? Ne abbiamo tanti di leader. Sebbene Hakan non sia uno che alza la voce, si fa sentire molto con la sua presenza e con gli atteggiamenti sul campo”.