“Non sei intelligente?”: Mou provoca un giornalista, arriva la risposta ufficiale

L’affermazione rivolta da Mourinho al giornalista Marco Juric non è piaciuta a ‘Retesport’: è perciò arrivata la risposta ufficiale.

Dopo lo spiacevole episodio, avvenuto in conferenza stampa, in cui José Mourinho ha risposto al giornalista Marco Juric in modo provocatorio, è arrivata la decisione ufficiale da parte di ‘Retesport’. La radio, interamente dedicata al mondo dell’As Roma, ha, infatti, deciso come comportarsi d’ora in avanti in vista delle prossime conferenze tenute dall’allenatore giallorosso.

“Due sono le cose: o vuoi far passare l’immagine di uno non intelligente o non sei intelligente. Io voglio pensare che sei intelligente, ma ti piace passare per altro”, aveva detto in tono provocatorio Mourinho al giornalista in conferenza prima di Venezia-Roma. Un’uscita che non è stata perciò particolarmente gradita da ‘Retesport’. Ecco allora le parole dure e decise del comunicato di risposta.

Roma, la risposta ufficiale alle parole di Mou nei confronti di un giornalista di ‘Retesport’

Così ha voluto rispondere, all’atteggiamento non apprezzato di José Mourinho, la radio romana: “Retesport, nell’esprimere solidarietà a Marco Juric in merito alla sgradevole e inopportuna risposta ricevuta dal Sig. Josè Mourinho in sala stampa sabato scorso, e decide di sospendere la propria partecipazione alle conferenze stampa, al fine di evitare ulteriori strumentalizzazioni su domande poste in modo educato e del tutto lecite”.

“Auguriamo – si continua a leggere – al tecnico giallorosso di impegnarsi sempre di più nel risollevare le sorti della squadra e di concentrare le proprie attenzioni sulle possibili soluzioni di natura tecnica, evitando esternazioni spettacolari che in questo momento consideriamo del tutto inopportune. Sempre Forza Roma”