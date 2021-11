Roma, Mourinho sotto accusa: aspetta il mercato, due nomi per la svolta

Josè Mourinho è chiamato a risolvere le prime grande della sua esperienza alla Roma. Due nomi per il mercato di gennaio.

La Roma continua a vivere un momento di grande incertezza. La squadra giallorossa anche ieri è andata incontro ad una sconfitta fragorosa contro il Venezia, inattesa al pari di quella rimediata in Conference League contro il Bodo Glimt. Ecco perchè l’ambiente capitolino è in fermento, ed un colpevole è già balzato agli occhi.

Josè Mourinho, infatti, è il primo indiziato per questa situazione particolare che al momento vede la Roma al centro della polemica. Un avvio di stagione tentennante, con diversi punti sui quali anche gli addetti ai lavori stanno ponendo l’attenzione, soprattutto per quanto visto fino a questo momento. La soluzione potrebbe arrivare già dal mercato di gennaio.

Roma, Mourinho punta al mercato invernale: due nomi

Anche Mourinho, per cercare di dare una svolta, dovrà trovare una quadra all’interno della rosa, in attesa del mercato di gennaio. Si, perchè lo special one guarda anche a quello che potrebbe accadere durante la prossima sessione, e non è da escludere che il tecnico faccia pressione sulla dirigenza per portare a casa due nomi importanti.

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, infatti, sono due i profili che farebbero al caso dell’allenatore e che darebbero modo anche alla Roma di cambiare volto, se non per cercare di andare a coprire dei buchi con tasselli più che funzionali.

Mani sul centrocampo, con Denis Zakaria del Borussia M’gladbach in pole per andare a rinforzare il reparto in mezzo al campo. Poi un terzino destro anche per far rifiatare Karsdorp. Mentre per la difesa occhi puntati su Marcos Senesi, difensore già finito nel mirino di diverse squadre in Europa.