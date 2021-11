Italia, brutte notizie per Mancini: tegola dalla Roma

Prosegue la stagione maledetta di Zaniolo, che ieri con il Venezia ha rimediato un altro infortunio. La Roma in apprensione.

Ennesima tegola per Nicolò Zaniolo. Il trequartista, entrato al 77esimo minuto della sfida che ieri ha visto la Roma affrontare il Venezia al posto di Stephan El Shaarawy, ha infatti rimediato gli ennesimi problemi fisici della sua stagione: si tratta di un’infiammazione al ginocchio e di un sovraccarico al polpaccio, che non gli consentiranno di rispondere alla convocazione del tecnico del Ct della Nazionale Roberto Mancini.

Roma, nuovo infortunio per Zaniolo: niente Nazionale

Il giocatore, nelle prossime ore, verrà sottoposto ad una serie di esami strumentali che consentiranno allo staff medico giallorosso di approfondire l’entità degli infortuni e provare ad ipotizzare la data del suo possibile ritorno in campo. Una delusione che fa seguito a quella vissuta 1nell’ultimo turno di campionato, in cui il tecnico José Mourinho ha preferito escluderlo dagli undici titolati e cambiare modulo.

Zaniolo, fin qui, ha totalizzato 15 presenze tra Serie A (11) e Conference League (4) realizzando appena un gol (al Trabzonspor) e due assist. Troppo poco, per un giocatore delle sue qualità da cui la Roma si aspetta molto in questa stagione. I tempi di recupero, al momento, non sono chiari e aggiornamenti in merito arriveranno a stretto giro di posta. Intanto, prosegue il calvario personale del giocatore.