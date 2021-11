“Non è più una novità”: Osimhen, frecciata dai quotidiani

Mario Sconcerti ha commentato la gara del Napoli contro il Verona e la condizione attuale di Victor Osimhen.

Il Napoli ha pareggiato ieri al Maradona 1-1 contro il Verona di Tudor. I veneti sono passati in vantaggio con Simeone, ma Di Lorenzo ha riportato il risultato in parità dopo appena cinque minuti. I partenopei hanno colpito anche due pali con Osimhen e Mertens, anche se non sono riusciti a cambiare passo nella ripresa.

Grazie al pareggio tra Milan ed Inter, il Napoli è ancora primo in classifica insieme ai rossoneri e con sette punti di vantaggio sulla squadra allenata da Simone Inzaghi. Mario Sconcerti nel suo consueto editoriale sulle pagine del ‘Corriere della Sera’ ha commentato la gara di ieri dei partenopei:

Napoli, Sconcerti su Osimhen: “Resta importante, ma non segna da quattro partite”

“Il Napoli è un po’ stanco. Il team di Spalletti ha segnato diciotto gol nelle prime sette partite, mentre solo cinque nelle ultime cinque. Gi azzurri sono meno brillanti. Osimhen resta molto importante, ma non è più una novità per le difese avversarie. L’attaccane non segna da quattro partite. Non ci sono i cambi all’altezza”.

Dopo la sosta delle nazionali, i partenopei giocheranno in una settimana contro Inter, Spartak Mosca e Lazio. Questi match diranno molto sul proseguimento della stagione del Napoli sia in campionato che in Europa League.