Cessioni Juventus, bloccato l’addio di McKennie: spunta un altro sacrificato

Il piano cessioni in casa Juventus potrebbe cambiare radicalmente in vista delle prossime settimane. Escluso l’addio di McKennie, Allegri non vorrà privarsi del centrocampista texano in vista del proseguimento della stagione

Il mercato della Juventus di gennaio potrebbe puntare dritto su un nuovo centravanti e un nuovo centrocampista. Occhi puntati su Touchameni, pupillo di Allegri, ma valutato circa 40 milioni di euro dal Monaco. La Juventus proverà a puntare forte sul francese, profilo ideale per completare la linea di metà campo in vista del futuro.

L’arrivo di Touchameni o di un nuovo centrocampista sarà finanziato da una cessione illustre. Nelle ultime ore starebbe avanzando l’idea di rinunciare a Kulusevski, far cassa e puntellare la linea di metà campo. L’esterno svedese piace all’Atalanta, ma anche in Premier League.

Cessioni Juventus, anche Ramsey e Pellegrini verso l’addio

Non solo Kulusevski, la Juventus sarebbe pronta ad aprire concretamente anche all’addio di Ramsey. Il centrocampista gallese potrebbe rescindere il contratto con i bianconeri dinanzi a una buonuscita. Un affare che potrebbe far comodo sia alla Juventus, sia al giocatore, il quale potrebbe far ritorno in Premier League. Su di lui resta forte l’interesse del New Castle.

Impossibile la cessione immediata di Rabiot, mentre Allegri potrebbe dire sì alla partenza di Pellegrini in cambio di un nuovo vice Alex Sandro. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.