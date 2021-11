Dopo Napoli-Verona la brutta notizia: è positivo al Covid

Il Verona, dopo la gara contro il Napoli, annuncia in via ufficiale la positività al Covid-19 dell’allenatore Igor Tudor.

Dopo la gara giocata domenica pomeriggio alle ore 18:00 tra Napoli e Verona, oggi l’Hellas ha constatato la positività al Covid-19 di Igor Tudor e ha prontamente emanato un comunicato ufficiale. Il club precisa che l’allenatore si è regolarmente sottoposto alla vaccinazione e che si è già ritirato in isolamento domiciliare. La speranza del club è il proprio allenatore, oltre a star bene, possa superare la positività in tempo per la sfida contro l’Empoli prevista dopo la sosta delle Nazionali. Ovvero nella giornata di lunedì 22 novembre.

Verona, Tudor positivo al Covid-19: arriva il comunicato del club

Così il club gialloblù ha comunicato, sui propri canali ufficiali, la positività al Covid del proprio mister: “Hellas Verona FC comunica che mister Igor Tudor è risultato positivo a test specifico per Covid-19. L’allenatore croato, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare“.

“La Società – si legge ancora nel comunicato ufficiale – ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti“. L’allenatore, dunque, resterà in isolamento fino a quando non sarà accertata la sua negatività al virus.