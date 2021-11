DAZN fa infuriare (ancora) gli abbonati: terribile novità in arrivo

Novità che non piacerà ai clienti di Dazn: probabile annullamento della possibilità di vedere partite in contemporanea da due dispositivi.

‘Danz‘, secondo ‘Il Sole 24 Ore’, si starebbe preparando a una novità che non farebbe contenti i suoi clienti. Finisce, perciò, nuovamente nella polemica il servizio streaming che ha acquisito i diritti della Lega Serie A, sottraendo il primato a ‘Sky’. L’idea della società sarebbe, dunque, quella di eliminare la possibilità di vedere partite in contemporanea da due dispositivi collegati insieme. Quindi per due persone, lontana l’una dall’altra, con singolo abbonamento. Dopo primi momenti di silenzio in merito a quest’idea, con ‘Dazn’ che aveva risposto inizialmente “no comment” a ‘Il Sole 24 Ore, sarebbe ora realmente trapelata questa possibilità.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Dazn, la novità sui dispositivi collegati in contemporanea non piacerà ai clienti

I clienti, abbonati ai servizi di ‘Dazn’ per assistere alle partite della Lega Serie A, potrebbero perciò essere avvisati in via ufficiale di quella che sembra essere una novità ormai decisa. Il contratto, dal canto loro, prevede però che i clienti stessi debbano essere avvisati comunque 30 giorni prima, per avere di rimando la possibilità di esercitare un eventuale diritto di recesso.

LEGGI ANCHE >>> “Vogliono strapparglielo”: Juve, pronto lo sgarbo a Mourinho

Secondo quanto riferito sempre da ‘Il Sole 24 Ore’, l’idea di ‘Dazn‘ sarebbe nata per cercare di non recare danno alla Serie A e ai presidenti delle società. Gli abbonati, grazie alla possibilità di assistere ai match di campionato collegati contemporaneamente da due dispositivi, potrebbero ledere un giusto e chiaro accesso al sistema. Secondo ‘Dazn’, infatti, circa il 20% degli accessi alle gare avviene tramite la doppia utenza nello stesso momento. Per questo motivo starebbe pensando di cancellare quest’opzione (presumibilmente) già a partire da metà dicembre.