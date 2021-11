“Vogliono strapparglielo”: Juve, pronto lo sgarbo a Mourinho

Massimiliano Allegri vorrebbe rinforzare il centrocampo della Juve con Denis Zakaria: pronto lo sgarbo a Mourinho.

Massimiliano Allegri, secondo l’edizione giornaliera di ‘Tuttosport’, starebbe guardando in casa del Borussia Mönchengladbach per rafforzare il centrocampo della Juventus. Il tecnico bianconero, infatti, sarebbe particolarmente interessato al profilo del mediano classe 1996, Denis Zakaria. Il contratto del giocatore con il Borussia è in scadenza al giugno del 2022 ma su di lui, già nel corso della scorsa estate, c’era stato l’interesse di José Mourinho e quindi della Roma.

Juve, occhi puntati su Zakaria per la mediana bianconera: pronto lo sgarbo a Mourinho

Denis Zakaria, mediano del Borussia Mönchengladbach ci sarà anche venerdì 12 novembre tra le fila della Svizzera contro l’Italia. Grazie alle sue qualità e alla scadenza di contratto molto vicina, la Juventus starebbe monitorando la sua situazione, pronta a sottrarlo ai desideri della Roma. I bianconeri, perciò, preparano il sorpasso a Mourinho e al club giallorosso.

Secondo ‘Tuttosport’, quindi, anche se la Juve dovesse scegliere di prendere lo svizzero già nel mercato di gennaio (per evitare che la concorrenza giallorossa si faccia pericolosa), le cifre per lui sarebbero comunque ragionevoli. Resta il fatto che, in ogni caso, possa arrivare direttamente a parametro zero a giugno.