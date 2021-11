“Non potevo, stava con i figli”: Evra e la vendetta su Luis Suarez

L’ex terzino della Juventus Patrice Evra ha raccontato a Diary of Ceo l’incontro con Luis Suarez dopo l’episodio di razzismo di cui fu vittima.

Era il 15 ottobre 2011, si giocava Liverpool-Manchester United e Luis Suarez fu protagonista di una storia di razzismo, rivolgendo degli insulti a Patrice Evra.

La sanzione della Fa fu esemplare: 8 giornate di squalifica e 40 mila sterline di multa (48 mila euro circa). Evra in tv sottolineò di aver sentito per dieci volte un epiteto razzista e di non volerlo ripetere mentre Suarez negava questa vicenda.

Da quel momento gli incroci tra Suarez ed Evra sono sempre stati incandescenti, il terzino francese in varie occasioni si è rifiutato di stringergli la mano e a febbraio 2012 gli ha esultato in faccia dopo un gol di Rooney. Era il primo Manchester United-Liverpool dopo quella vicenda e i Red Devils vinsero 2-1.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Evra e la “vendetta mancata” con Suarez: “Non me ne pento, sarebbe finita male”

Patrice Evra a “Diary of Ceo” ha raccontato un’occasione in cui avrebbe potuto “vendicarsi” di Suarez e non l’ha fatto: “Stavo camminando per strada a Manchester e mio fratello mi ha segnalato che ci fosse Luis Suarez. Ho pensato che fosse il momento giusto ma poi ho visto che c’erano i figli, la moglie e mi sono fermato. Non me ne pento perchè penso che sarebbe finita male, non ho fatto niente”.

LEGGI ANCHE >>> “Ci ha fatto perdere la Champions”: Juve, la spiegazione inattesa di Evra

Una scelta saggia che ha evitato gli strascichi di un “botta e risposta” infinito prima del chiarimento che avvenne a Berlino, in Juventus-Barcellona, finale di Champions del 2015. Evra racconta come è andata: “Stavo parlando con Neymar, lui è venuto, mi ha stretto la mano e mi ha chiesto se stessi bene. Non c’è nessun problema, certamente non andremo in vacanza insieme. Perdonato? Sì, perchè si tratta di educazione, nessuno nasce razzista”.

I due magari si incontreranno di nuovo, Suarez proverà a trascinare l’Atletico Madrid agli ottavi di Champions League, competizione che Evra sta commentando per Amazon Prime Video. Sarebbe l’occasione per stemperare ancora una brutta storia di dieci anni fa.