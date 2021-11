L’Italia annusa il Mondiale: la notizia fondamentale per Mancini

Venerdi l’Italia affronterà un match decisivo contro la Svizzera. Negli elvetici sono tante le assenze e la squadra è in difficoltà.

L’Italia di Roberto Mancini scenderà in campo venerdi sera all’Olimpico contro la Svizzera in un match fondamentale per la qualificazione ai prossimi Mondiali. In caso di vittoria gli azzurri faranno un passo probabilmente decisivo in ottica qualificazione ed il ct ha una ghiotta chance.

Se da un lato gli azzurri si trovano in emergenza a centrocampo, con diversi giocatori infortunati o malconci, la Svizzera non se la passa affatto meglio. Il ct Murat Yakin deve fare i conti con una serie incredibile di infortuni che costringerà gli elvetici ad una totale emergenza nel match contro l’Italia.

Italia, la Svizzera è in emergenza totale

Nelle ultime ore la Svizzera ha perso Ronald Zuber per infortunio, ma non è l’unico. La nazionale ha diverse assenze e sono tante di primo piano. Agli infortuni Xhaka e Seferovic si è aggiunta una assenza davvero importante negli ospiti.

Non sarà del match la stella della Svizzera Breel Embolo. L’attaccante, protagonista recentemente del 5 a 0 sul Bayern Monaco del suo Borussia Monchengladbach, non sarà del match per un problema all’adduttore. Tanti titolari assenti e l’Italia che, davanti ai propri tifosi, ha l’opportunità davvero grande di chiudere il discorso qualificazione.