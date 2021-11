“Juventus dietro il Cagliari”: lo sconcertante scenario bianconero

La Juventus è dietro il Cagliari e la Sampdoria in una classifica del Cies, che ha prodotto un indice (il Sustainable Squad Management) mettendo insieme l’età media dei giocatori, la permanenza media in prima squadra e la durata del contratto.

Spiccano la distanza di Juventus e Inter da Roma, Milan, Napoli e Sassuolo che rappresentano l’Italia nelle prime trenta.

Questi dati vanno nel profondo della situazione delle due squadre: abbastanza vecchie, con molti contratti a scadenza (basta pensare all’impegno dell’Inter sui rinnovi in queste settimane).

Incidono per esempio in casa Juventus anche i continui cambiamenti degli ultimi anni, non c’è un ciclo con tanti giocatori giovani che costruiscono una nuova ossatura.

La partenza di Cristiano Ronaldo a fine mercato rappresenta il clima da transizione non ancora decifrabile che ha attraversato i vari scossoni degli ultimi anni.

La Juventus ha bisogno di andare avanti in un nuovo ciclo

In questa classifica del Cies la Juventus e l’Inter occupano, quindi, rispettivamente il settimo e l’ottavo posto in classifica dietro Roma, Milan, Napoli, Sassuolo, Sampdoria e Cagliari.

La Juventus negli ultimi anni ha costruito un blocco giovane: De Ligt, Locatelli, Kulusevski, Chiesa, Kean e Kaio Jorge sono degli esempi. La statistica del Cies mette in mostra una storia che si percepisce anche in campo: non c’è ancora una visione di squadra sul lungo periodo che vada oltre questa transizione che è stata affidata ad Allegri.

Dybala potrebbe essere il nuovo faro del progetto Juve, nella statistica pesa anche il suo contratto in scadenza con il rinnovo che, però, sembra molto più vicino. La Juventus è ancora un ibrido tra vecchio e nuovo, lo racconta anche quest’indice del Cies.

L’Inter, invece, in questa graduatoria paga l’età media alta: 29.2 con vari giocatori esperti come Handanovic, Dzeko, De Vrij, D’Ambrosio che incidono e poi i contratti in scadenza su cui sta provando ad intervenire Marotta dopo la tempesta finanziaria e le cessioni di Lukaku e Hakimi.