Manchester United, crisi senza fine? L’ex Juventus fuori due mesi

Continua tra troppi alti e bassi la stagione del Manchester United, che dopo la sconfitta con il City nel derby perde una stella per due mesi.

Se la stagione in corso doveva rappresentare quella del definitivo ritorno al top del Manchester United, che con Ole Gunnar Solskjaer in panchina sembrava essere finalmente riuscito a risollevarsi dopo gli anni difficili del post Alex Ferguson, si può senz’altro affermare che qualcosa non sta andando secondo i piani.

L’arrivo in extremis di Cristiano Ronaldo, tornato nel club che lo ha reso grande dopo l’esperienza in chiaroscuro alla Juventus, avrebbe dovuto essere la ciliegina sulla torta per rinnovare la sfida ai cugini del City, che nelle ultime stagioni si sono presi Manchester e la Premier League a più riprese.

CR7 andava a completare una rosa che contava già su nomi di primissimo livello come Raphael Varane, Bruno Fernandes, Edinson Cavani e Paul Pogba. Quest’ultimo in particolare sembrava pronto finalmente a esprimersi al meglio, come raramente ha fatto da quando è tornato all’Old Trafford.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Manchester United, che botta! Pogba out per due mesi

I 9 gol in 12 presenze di Cristiano Ronaldo e il rendimento altalenante del Manchester United hanno dimostrato in questa prima parte di stagione che nonostante i gol del suo campione la squadra di Solskjaer non può prescindere dalle altre stelle. E se la situazione non era rosea già prima, con le clamorose sconfitte con Liverpool e City maturate nelle ultime due settimane, figuriamoci come sarà adesso che i Red Devils perdono un pezzo.

Come riportato da L’Equipe, infatti, Paul Pogba si è infortunato durante l’ultimo allenamento con la Francia e sarà costretto a uno stop di almeno due mesi. Il 28enne centrocampista si è fermato durante una sessione di tiri toccandosi la coscia nella giornata di ieri, e dopo essere stato visitato è stato rimandato a casa. Al suo posto, per le sfide con Kazakistan e Finlandia che chiuderanno il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali, Deschamps ha convocato il romanista Veretout.

LEGGI ANCHE>>>Italia, che disastro: il CT Mancini perde un altro titolare

Piove sul bagnato in casa United, dato che Solskjaer ha già perso per infortunio Varane e fatica non poco a tenere la barra dritta. Una situazione caotica, quella che ha investito i Red Devils proprio quando sentivano di essere pronti a tornare al top, che potrebbe riguardare anche Cristiano Ronaldo e Pogba: il portoghese potrebbe addirittura chiedere la rescissione in caso di mancata qualificazione in Champions, mentre il francese probabilmente non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2022.