Italia, che disastro: il CT Mancini perde un altro titolare

Che disastro per l’Italia di Mancini: la sua Nazionale perde un altro pezzo da novanta in vista della gara contro la Svizzera, ha già lasciato il ritiro

Pessime notizie per l’Italia di Roberto Mancini. In vista dello spareggio Mondiale contro la Svizzera del 12 novembre, gli azzurri perdono anche Ciro Immobile. Come si legge dal comunicato diramato dalla FIGC, il laziale: “[…] lascia il ritiro della Nazionale: dai controlli diagnostici effettuati questo pomeriggio, infatti, è emersa una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra risalente all’ultima gara di campionato. Al suo posto è stato convocato Gianluca Scamacca, che si aggregherà alla squadra in serata a Coverciano“.

Pessime notizie, dunque, per Roberto Mancini e la sua Nazionale. Dopo aver dovuto fare a meno di Immobile già nel corso dell’ultima sosta, gli azzurri masticano amaro anche stavolta. Al suo posto, il CT italiano ha convocato il neroverde Gianluigi Scamacca, nella speranza di non dover gestire ulteriori forfait, alle porte della gara con la Svizzera.

A tal proposito, il comunicato della FIGC fa chiarezza anche sugli altri lungo degenti a disposizione della Nazionale: “Per quanto riguarda il resto del gruppo, Nicolò Barella e Giorgio Chiellini non hanno svolto l’allenamento odierno ed hanno proseguito le cure necessarie dopo i rispettivi infortuni accusati nell’ultimo turno di campionato e restano in gruppo per valutarne la disponibilità nei prossimi giorni”.