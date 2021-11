Osimhen preoccupa De Laurentiis: “Può bussare ai vertici federali”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è preoccupato per il trattamento che gli arbitri stanno riservando ad Osimhen, vorrebbe maggiori tutele.

I direttori di gara, secondo la posizione che è filtrata dal club, sarebbero troppo indulgenti nei confronti dei difensori che provano a contenerlo e severi, invece, con Victor per le reazioni nervose e plateali di cui spesso è stato protagonista.

Durante Napoli-Verona Osimhen è il giocatore che ha subito più falli, ben otto. C’è stato anche un contatto in area di rigore con Gunter di cui si è discusso tanto. Nel finale Victor, dopo una leggera trattenuta di Magnani, ha reagito in maniera stizzita e l’arbitro Ayroldi l’ha ammonito.

L’attaccante nigeriano ha subito tre falli da rigore, nessuno in serie A ci è riuscito finora, seguono Bonaventura e Henderson a quota due, mentre non è neanche nei primi venti per falli subiti in generale.

De Laurentiis si fa sentire per la seconda volta in questo campionato

Non è la prima volta che il presidente De Laurentiis si fa sentire per questioni arbitrali. Era già filtrato il suo disappunto comunicato ai vertici federali per il presunto rigore su Anguissa in Roma-Napoli.

Il patron stavolta pensa a tutelare il proprio investimento compiuto per Osimhen: 48,5 di flusso di cassa nell’estate del 2020, con alcune contropartite tecniche a fare da corredo per la plusvalenza che è finita anche nel mirino della Covisoc.

Il precedente di Napoli-Venezia, con Osimhen che ha pagato con l’espulsione una reazione nei confronti di Heymans, invita i difensori a provocarlo e l’attaccante nigeriano a resistere ai propri istinti.

Spalletti ha lavorato tanto sull’aspetto caratteriale di Osimhen dopo l’episodio contro il Venezia alla prima giornata. Victor ha migliorato il suo comportamento in campo ma ogni tanto la rabbia in certe situazioni di campo prevale, così arrivano le reazioni come quella che ha determinato l’ammonizione contro il Verona.

Il Napoli è al lavoro su Osimhen, De Laurentiis vuole che sia più protetto dai direttori di gara, Spalletti insiste per gestire le reazioni nervose del suo centravanti che in tante gare ha trascinato gli azzurri.