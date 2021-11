“Maldini mi ha chiamato”: l’annuncio di mercato che cambia il Milan

Il primo nome della lista per il mercato di gennaio del Milan continua a essere Romain Faivre: il giocatore del Brest ha parlato così del derby.

Il Milan, e di rimando Maldini e Massara, ha un obiettivo ben preciso per il mercato di gennaio: portare in rossonero Romain Faivre, trequartista del Brest. Il giocatore, classe 1998, è in scadenza di contratto nel 2025 dopo essere arrivato al Brest nel 2020. Ma il Milan potrebbe imbastire comunque un’offerta per averlo all’interno della propria rosa.

Romain Faivre è, infatti, un giocatore duttile, che riesce a ricoprire anche più ruoli in campo, qualità che piace molto ai rossoneri. Dal canto suo, poi, il trequartista stesso ha parlato così all’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, della squadra che lo corteggia.

Milan, Faivre: “Quando ti chiama Maldini ti senti valorizzato”

Queste sono state le dichiarazioni rilasciate da Faivre sul Milan nel corso di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Il derby mi ha emozionato. Voglio meritarmi i rossoneri. Quando ti chiama Maldini, una leggenda, ti senti valorizzato. Ho parlato con Maldini e mi piace Pioli: la Serie A può aiutarmi a realizzare i miei sogni“.

Ha poi proseguito affermando: “Mi riconosco nel gioco di Pioli, nella sua volontà di fare bel gioco per vincere. Ibra? Zlatan è incredibile, lo seguivo anche da tifoso del PSG. Al Milan tutti sono giocatori di alto livello, In Champions meriterebbe qualche punto in più”.