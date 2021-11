“Ronaldo subito via gratis”: ancora una bomba sul portoghese

Per la stampa inglese Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione in caso di mancata qualificazione in Champions.

La favola del figliol prodigo, tornato dove tutto è cominciato per chiudere nel migliore dei modi una carriera fantasmagorica, potrebbe non avere un lieto fine. E il Manchester United potrebbe non essere il club con cui un campione epocale come Cristiano Ronaldo appenderà gli scarpini al chiodo.

37 anni il prossimo 5 febbraio, CR7 è stato protagonista di uno dei più grandi intrighi di mercato alla fine di agosto, quando dopo due stagioni di gol e relativamente poche soddisfazioni ha puntato i piedi per lasciare la Juventus. Tornato al Manchester United per ricoprire il ruolo di stella capace di restituire al club la grandezza perduta, Ronaldo non ha certo fatto mancare il proprio contributo in termini di gol.

Nonostante le sue 9 reti in 13 presenze, tuttavia, i Red Devils non sono mai riusciti a spiccare il volo e ad accorciare il gap che li separa ormai da anni dalla vetta della Premier League. Al momento sono 9 i punti di distacco dal Chelsea primo, 17 quelli conquistati in 11 gare di campionato frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

United-Ronaldo: divorzio a fine stagione?

Tra queste anche il disastroso 0-5 incassato all’Old Trafford contro il Liverpool e il netto 2-0 rimediato nell’ultimo turno con gli odiati cugini del City. Risultati che hanno depresso l’ambiente e che hanno fatto emergere una clamorosa indiscrezione: a fine stagione il secondo matrimonio tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United potrebbe già concludersi.

A rivelarlo il Daily Express, che afferma che è tutt’altro che impensabile che in caso di mancata qualificazione alla Champions League 2022/2023 il campione portoghese possa chiedere di cambiare aria. La più importante competizione UEFA è una vetrina troppo importante per CR7, che di questo torneo ha scritto la storia e che potrebbe non accettare di restare per giocare eventualmente un torneo minore come l’Europa League.

Al momento il 4° posto, l’ultimo utile per prendersi la Champions, dista 5 lunghezze. Un gap che non è certo impossibile colmare da qui a fine stagione ma che resta importante, soprattutto considerando le prestazioni altalenanti dei Red Devils. Che oltre a perdere l’occasione per tornare al top potrebbero essere costretti a salutare la loro stella.