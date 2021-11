Inzaghi, il nuovo ruolo di Correa e la situazione infortuni

Inzaghi potrebbe stravolgere il ruolo di Correa nell’Inter e valutare diverse varianti tattiche per cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche dell’attaccante argentino

Simone Inzaghi è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per cercare una rimonta immediata verso la corsa scudetto. Dopo il pareggio contro il Milan, il tecnico nerazzurro potrebbe valutare nuove tematiche tattiche soprattutto per quel che riguarda il reparto offensivo.

Occhio a Correa e al suo possibile cambio ruolo. Non è escluso che Inzaghi possa chiamarlo in casa più spesso affidandogli anche il ruolo da trequartista centrale alle spalle delle due punte. Una soluzione adottabile solamente in casi di estrema necessità con obiettivo rimonta. Per quel che riguarda gli infortuni, nessun particolare allarme per Dzeko, Barelle e Bastoni: tutti e tre saranno regolarmente a disposizione in vista della sfida contro il Napoli, ma potrebbero saltare gli impegni con le rispettive Nazionali.

Inter, il ruolo di Correa e la compatibilità con Dzeko e Lautaro Martinez

Correa potrebbe rappresentare una valida alternativa a Dzeko, ma anche a Lautaro Martinez. Come detto, però, non è escluso che Inzaghi possa valutare anche l’ipotesi di far giocare i tre attaccanti in maniera contemporanea in caso di stretta necessità.

Correa, dal canto suo, proverà a convincere Inzaghi a concedergli più chance dal primo minuto e da titolare, e la sua grande capacità di adattarsi perfettamente sia al fianco di Dzeko, sia al fianco di Lautaro Martinez, potrebbe semplificare i piani del tecnico interista.