“Non lo dire mai più”: Bale, l’agente svela lo scontro

L’agente di Bale, Jonathan Barnett, ha parlato del suo assistito e della sua gran voglia di qualificarsi al Mondiale con il Galles.

Il Galles giocherà nei prossimi giorni giocherà in casa contro la Bielorussia e contro il Belgio due gare fondamentali per la qualificazione al prossimo Mondiale, che si terrà in Qatar tra un anno. La squadra di Bale è terza nel girone E a cinque punti dal Belgio capolista, ma con una gara in meno.

Il calciatore del Real Madrid vuole portare la sua Nazionale al Mondiale e a confermarlo è il suo agente, Jonathan Barnett, in un’intervista riportata dal quotidiano spagnolo ‘AS’: “Da quando ho conosciuto sia lui che suo padre, ci ha sempre ripetuto quanto fosse importante per lui il Galles”.

Bale, l’agente: “Ha sempre e solo voluto giocare per il Galles”

L’agente ha poi proseguito il suo intervento, svelando un aneddoto: “C’era la possibilità di giocare con l’Inghilterra e lui mi rispose che se volevo essere ancora il suo agente, una cosa del genere non l’avrei dovuta dire più. E’ un super tifoso del Galles. Se dovesse arrivare la qualificazione al Mondiale, sarebbe la sua gioia più grande “:

Dopo il prestito dell’anno scorso al Tottenham, Bale è ritornato al Real Madrid. Il calciatore ha giocato tre partite in questa stagione, segnando anche un gol. Il gallese ha risposto alla convocazione del Galles, nonostante il suo infortunio. Ancelotti ha così commentato: “Gli farà bene giocare”.