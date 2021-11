“È un’altra sfida”: Donnarumma, il rivale parla chiaro

Yann Sommer, portiere della Svizzera, ha rilasciato delle dichiarazioni al ‘Corriere della Sera’ sull’Italia e su Donnarumma.

L’Italia di Mancini venerdì si giocherà all’Olimpico di Roma contro la Svizzera la qualificazione al prossimo Mondiale. Le due squadre hanno gli stessi punti, 14, nel girone C. La gara di andata terminò 0-0. Gli azzurri, per il momento, sono davanti a causa della differenza reti: dove hanno due gol di vantaggio.

Yann Sommer è sicuramente tra i giocatori più importanti della Svizzera. Il portiere del Borussia Moenchengladbach, che fu decisivo contro la Francia all’Europeo e che parò il rigore a Jorginho all’andata, è stato intervistato dal ‘Corriere della Sera’: “Mission Impossibile contro l’Italia? Assolutamente no. Sappiamo la forza degli azzurri, ma vogliamo vincere”.

Sommer su Donnarumma: “E’ ancora molto giovane, ma è un grande portiere”

L’estremo difensore ha poi continuato: “Donnarumma eletto miglior giocatore dell’Europeo? Se l’è meritato, sicuramente. E’ ancora molto giovane, ma ha già tanta esperienza alle spalle. Ho sempre seguito le sue gare. Gioca con coraggio e mi piace questo. E’ un grande portiere e giocare contro lui è un’altra grande sfida“.

Sommer si è soffermato sull’Italia: “Gioca più offensivamente, ma la cosa che mi ha colpito di più che ognuno gioca per il suo compagno, come una vera squadra. L’Italia sarà tesa dopo lo spareggio contro la Svezia nel 2017? Non credo, sono trascorsi un po’ di anni ed è stata ricostruita una squadra forte, con tanta qualità”.