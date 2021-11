Inter, tre cessioni a gennaio: in bilico anche Sensi e Vecino

Il piano cessioni dell’Inter di gennaio potrebbe partire anche dal possibile sacrificio di Sensi. Il centrocampista potrebbe lasciare i nerazzurri in caso di offerta vantaggiosa, ma non è esclusa anche una possibile conferma

L’Inter è pronta a spingere il piede sull’acceleratore già in vista del prossimo mercato di gennaio. Il club nerazzurro potrebbe valutare l’assalto a un nuovo attaccante. Un nuovo centravanti capace di dare il cambio a Dzeko per consentire al bosniaco di rifiatare. Un centravanti di scorta forte fisicamente e adattabile anche al fianco di Correa e Lautaro Martinez.

L’arrivo di un nuovo attaccante di peso potrebbe coincidere con la cessione di Sanchez. Il cileno potrebbe essere sacrificato per alleggerire il monte ingaggi. 7,5 milioni l’attuale stipendio dell’ex Barcellona e United, l’Inter ascolterà eventuali offerte. Addio a Sanchez, così come potrebbe dire addio anche Sensi o Vecino. Il primo piace a diverse squadre di Serie A. Stesso discorso per il centrocampista uruguaiano, corteggiato anche in Premier League.

Cessioni Inter, possibile addio anche per Kolarov e Gagliardini

Non è escluso che Kolarov possa avanzare una richiesta di cessione per avere la possibilità di giocare con maggiore regolarità in vista della seconda parte di stagione. Stesso discorso per Gagliardini, corteggiato dalla Lazio, ma attenzione anche alla Roma di Mourinho.

Esclusi addii illustri già a gennaio: Brozovic viaggia spedito verso il rinnovo, mentre Skriniar e De Vrij rappresenteranno presente e futuro dei nerazzurri.