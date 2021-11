Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato il proprio contratto col Napoli. Fa chiarezza sul quotidiano Roma l’agente del capitano azzurro

Lorenzo Insigne, contratto in scadenza nel 2022, non ha ancora rinnovato col Napoli. La trattativa procede, dura da tempo, ma non c’è ancora accordo. Per quale motivo? Lo spiega il suo procuratore Vincenzo Pisacane: “Il Napoli ha offerto quasi la metà di ciò che guadagna oggi e naturalmente stiamo trattando serenamente. Ognuno fa il suo gioco ma la società deve fare un passo avanti”.

Intervistato dal quotidiano ‘Roma’, l’agente del capitano del Napoli spiega quelle che sono le distanze attuali con la società, spegnendo voci lontane dalla realtà: “Ho letto tante sciocchezze sulle richieste per il rinnovo. C’è una stima reciproca con Aurelio ma sa bene che la proposta va aumentata e non tagliata”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Insigne, le ultime sul rinnovo

De Laurentiis, dunque, deve aumentare la proposta. Questa la linea intrapresa da Insigne e il suo entourage per restare a Napoli. Ci sarà ancora tempo per discuterne e giungere ad un’intesa. Intanto, nei giorni scorsi si erano intensificate le voci sull’America: “Io ero in Sudamerica per questioni mie di lavoro e non in America” ha chiarito Pisacane.

LEGGI ANCHE >>> “Fanno il gioco delle tre carte”: Lapo, attacco social a DAZN

Testa al campo, intanto. Insigne non pensa ad altro. Ora è impegnato con l’Italia e quando tornerà a Napoli si rimetterà a correre per trovare la prima rete su azione che manca dall’11 maggio scorso. In questa stagione, in campionato, ha segnato solo su rigore, quattro reti, con due errori. Per Spalletti resta il perno della manovra offensiva. In attesa del rinnovo…