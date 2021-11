“Fanno il gioco delle tre carte”: Lapo, attacco social a DAZN

Lapo Elkann critica su Twitter la scelta di DAZN di interrompere la possibilità di sdoppiare l’abbonamento: “Fanno il gioco delle tre carte.”

Anche Lapo Elkann si unisce al coro di feroci critiche che ha investito nella giornata di oggi DAZN dopo che è trapelata l’intenzione del servizio streaming, che detiene i diritti tv per la Serie A, di impedire il cosiddetto “sdoppiamento” dell’abbonamento tra due utenti differenti.

Entro dicembre infatti DAZN avrebbe intenzione di seguire la linea dura nei confronti degli abbonati che, come accade con molti altri servizi streaming, si dividono lo stesso account e magari la relativa spesa mensile. Una mossa che potrebbe essere anche comprensibile, ma certamente impopolare e soprattutto arrivata dopo una prima parte di stagione in cui il servizio è stato tutt’altro che impeccabile dal punto di vista tecnico.

Proprio su questo si è soffermato Lapo Elkann nella sua invettiva su Twitter, accusando DAZN di “cambiare le carte in tavola a stagione iniziata” invece di studiare nuovi metodi per aumentare le vendite degli abbonamenti e puntare sulla qualità.

Servizio non ottimo, cambio di termini servizio in corso di campionato. La pirateria si sconfigge con prodotti di qualità, accessibili e facili da utilizzare. Si può guadagnare extra con contenuti premium, non con i giochi delle 3 carte a spese dei consumatori #Daznout — Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 9, 2021

Questo il tweet di Lapo, che attacca DAZN e non ritiene valida la giustificazione della scelta che sarebbe stata presa per contrastare la pirateria. Dopo essersi aggiudicato i diritti tv per la trasmissione del campionato in corso il provider in effetti è sembrato impreparato, attirando a sé numerose critiche soprattutto nelle prime giornate di campionato.

Adesso la linea dura che impedirà la condivisione dell’abbonamento certo non aiuterà DAZN in termini di popolarità. Ed è tutto da vedere quale sarà la reazione del pubblico degli appassionati di calcio nostrano.