Juve, Allegri ci ripensa: a gennaio la cessione a sorpresa

La Juventus si prepara a ben due cessioni. Una di queste sembrava impensabile ad inizio anno, ma Allegri ha aperto all’addio.

Il mercato di gennaio sarà un momento cruciale per la Juventus. Da lì, infatti, passeranno strategia che potranno elevare il livello della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Serve, però, un piano d’azione concreto, che possa permettere al tecnico di capire dove puntellare la squadra e dove, magari, potersi liberare di elementi che al momento non stanno dando il giusto responso sul campo.

Anche le cessioni (probabilmente soprattutto) saranno l’ago della bilancia. Da queste, infatti, passeranno poi i possibili acquisti. L’allenatore ed il club stanno studiando le migliori possibilità di riuscita, ma soprattutto quelle che potrebbe essere delle partenze funzionali. Una di queste è di sicuro a sorpresa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve, dopo gli elogi Allegri rinuncia a Rabiot

Sembrava un giocatore pronto ad esplodere con l’arrivo di Massimiliano Allegri, ed invece ora la partenza è tutt’altro che impensabile. La Juventus a gennaio si priverà almeno di due giocatori a centrocampo, ed uno di questi potrebbe essere Adrien Rabiot. In estate sembrava che la stima Allegri fosse tale da non prendere in considerazione una separazione. Le cose, però, sembrano drasticamente cambiate.

LEGGI ANCHE >>> “Fanno il gioco delle tre carte”: Lapo, attacco social a DAZN

Per alimentare in entrata – secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – la Juventus ha messo già in programma le cessioni di Ramsey e Rabiot, entrambi poco utilizzati o comunque non esattamente al centro del progetto bianconero.