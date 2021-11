Donnarumma fa scuola: il Milan cambia strategia per il nuovo rinnovo

Un giocatore non ha ancora rinnovato il suo contratto: il Milan intende procedere direttamente col calciatore dopo il precedente Donnarumma

Gli effetti dell’addio di Donnarumma. Per il rinnovo di Alessio Romagnoli, il Milan intende trattare direttamente col giocatore. Ancora scottato dall’addio del portiere al Psg, il club rossonero preferirebbe evitare confronti con Mino Raiola, che resta l’agente del difensore ma che, almeno inizialmente, potrebbe diventare figura ‘superflua’ nel rapporto diretto che c’è tra il club e il calciatore.

A scriverlo è l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ col suo titolo: “Il Milan espelle Raiola. Romagnoli tratta da solo”, chiaro riferimento alla volontà da parte della società rossonera di parlare direttamente col centrale di Pioli per giungere ad un accordo economico entro la fine della stagione in corso.

Donnarumma fa scuola?

La motivazione è piuttosto semplice. Il Milan non ha mai digerito l’addio di Donnarumma a parametro zero, ha sempre sperato nel rinnovo, si è dovuto arrendere al trasferimento ‘gratis’ al Psg condotto dal suo agente, Mino Raiola. Per questo motivo, onde evitare un altro caso simile, stavolta il Milan si muove diversamente.

Come scrive la Gazzetta, si valuta di trattare direttamente con Romagnoli, le sue richieste sono ovviamente più basse rispetto a quelle di Gigio. Il difensore, a quanto pare, sarebbe anche disposto a vedersi ridotto di poco l’ingaggio pur di restare al Milan. Siamo nel pieno della trattativa. L’intesa non è lontana.