Newcastle, che caos in Premier League: “Sono sul piede di guerra”

Dall’Inghilterra trapela un’indiscrezione incredibile: alcuni club di Premier sarebbero pronti a fare blocco contro il Newcastle sul mercato.

L’arrivo degli sceicchi sauditi a Newcastle è stato un evento che non è passato inosservato. I petrodollari in arrivo rischiano di cambiare i rapporti di forza all’interno della Premier e rendere il Newcastle una seria contendente per il titolo.

Il club del Nord dell’Inghilterra, nonostante un avvio disastroso e un cambio in panchina, è indirizzato con fiducia sul prossimo mercato. Gli sceicchi hanno già dichiarato che non baderanno a spese per rinforzare la rosa e renderla competitiva.

Stando però a quanto è trapelato sulle colonne dei Telegraph potrebbero aver fatto i conti senza l’oste. Starebbe nascendo infatti un blocco in Premier intenzionato a fare ostruzionismo sul mercato nei confronti del Newcastle.

I club in coro: “A chiunque tranne al Newcastle”

Sembra essere questo il “grido di battaglia” che molte squadre inglesi stanno avendo circa l’ingresso dirompente degli sceicchi sauditi. L’intenzione sarebbe infatti quella di evitare tutte le mosse di mercato con i Magpies.

Un boicottaggio che costringerebbe il Newcastle a dover necessariamente guardare al mercato extra-Premier. Con tutte le incognite che questo comporta. La Brexit infatti ha complicato in trasferimenti di lavoro da e per il Regno Unito, rendendo molto più conveniente e facile per tutti i club muoversi sul mercato nazionale o comunque britannico.

Staremo a vedere se l’indiscrezione del Telegraph sarà seguita da un vero boicottaggio o se ciò si rivelerà una bolla di sapone. Fatto sta che la cosa potrebbe, se non fermare, quantomeno ritardare i sogni di gloria della nuova proprietà dei Magpies e le speranze dei loro tifosi.