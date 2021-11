“Va in Turchia…”: Juventus, ecco il colpo di scena sul mercato

Il terzino della Juventus Luca Pellegrini potrebbe presto abbandonare la Serie A. La sua destinazione: il Trabzonspor di Marek Hamsik.

Sembrerebbe essere già al capolinea l’avventura di Luca Pellegrini con la maglia della Juventus. Il terzino classe 1999 sta trovando poco spazio in bianconero e potrebbe quindi presto guardarsi attorno e lasciare la Vecchia Signora.

Attorno all’ex Roma sembra esserci un certo movimento, soprattutto per quanto riguarda il mercato estero. La stessa Juventus preferirebbe cederlo oltre i confini nazionali. Stando a quanto riporta il portale turco Sabah una delle possibili destinazioni potrebbe essere il Trabzonspor.

Il club di Trebisonda, primo nel campionato turco, già si interessò di Pellegrini nella scorsa sessione, ma non se ne fece nulla. Adesso, a fronte dello scarso minutaggio e delle poche prospettive di titolarità, Pellegrini potrebbe spingere per un trasferimento in Turchia.

Non solo Pellegrini, il Trabzonspor è meta di “italiani”

Il club turco d’altronde sembra avere molto a cuore il mercato italiano. Pellegrini infatti non sarebbe certo il primo giocatore della Serie A, o comunque ex Serie A, a militare nel Trabzonspor.

Attualmente tra le fila turche milita l’ex capitano e bandiera del Napoli: Marek Hamsik. Una vecchia conoscenza della nostra Serie A che ha deciso di mettersi in gioco nella SuperLig turca. Hamsik non è il solo italiano a giocare per il Trabzonspor. Nella rosa attuale ci sono anche Gervinho, Bruno Peres e Cornelius.