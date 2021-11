“Non è contento all’Atalanta…”, il CT non si trattiene in conferenza

Il CT della Russia, Karpin, non si trattiene in conferenza e parla del momento vissuto da Miranchuk: “Non è felice all’Atalanta”.

Valery Karpin, CT della Nazionale Russa, interviene in conferenza stampa in vista delle sfide che i suoi dovranno affrontare domani, 11 novembre, contro il Cipro e il 14 novembre contro la Croazia. In questa occasione, però, Karpin ha parlato anche di un giocatore che la Serie A conosce molto bene. Il CT, infatti, si è voluto esporre e sbilanciare sul momento che attualmente Aleksey Miranchuk sta vivendo all’interno del gruppo dell’Atalanta.

Russia, il CT parla di Miranchuk: “Non è contento all’Atalanta”

Secondo quanto riferito dall’allenatore della Russia, Karpin, quindi: “Miranchuk vuole giocare e non è del tutto soddisfatto della sua carriera ora in Italia“. Parole, queste, che non lasciano spazio a interpretazioni ulteriori. Il messaggio lanciato ai piani alti della Dea è chiaro e Gasperini è chiamato, in questo modo, a porre attenzione su questo stato d’animo. Il trequartista, infatti, ha giocato in questa nuova stagione con l’Atalanta, solo 2 partite di Champions League (in cui ha fornito anche un assist a Gosens contro il Villarreal) e 6 partite in Serie A, collezionando pochissimi minuti.

Una situazione, la sua, di cui si è perciò già nei giorni scorsi lamentato, a ‘RB Sport’, il suo agente, Vadim Shpinev, che aveva per l’occasione dichiarato: “Il 20 novembre andrò in Italia, ci sarà un incontro con la dirigenza nerazzurra e si discuterà del futuro del mio assistito. Ci sono altri 19 club in Serie A e appena si aprirà la finestra di mercato, scopriremo tutto“.