DAZN, che colpo di scena: la richiesta è inaspettata

DAZN, nella bufera dopo la decisione di bloccare le doppie utenze, assume: si cerca un nuovo responsabile dell’esperienza clienti.

Nuova opportunità lavorativa in DAZN, la cui decisione di bloccare le doppie utenze rischia di slittare alla prossima stagione dopo le polemiche e la richiesta di chiarimenti da parte del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. La piattaforma di streaming, in particolare, è alla ricerca di un responsabile dell’esperienza clienti per quanto riguarda i Paesi del Sud Europa. Un’assunzione, con tutta probabilità, resa necessaria proprio in virtù dei numerosi cambiamenti previsti dall’azienda.

DAZN assume: si cerca un responsabile dell’esperienza clienti

La selezione è stata avviata attraverso Linkedin. “La nostra missione è quella di cambiare per sempre lo sport, mettendo il consumatore al primo posto, fornendo più sport, nessun contratto lungo e un grande valore. In tal modo vogliamo diventare una parte indispensabile della vita di un appassionato di sport”. Alla risorsa individuata sarà assegnato l’incarico di modellare radunare e allineare “i team attorno a una strategia coerente”. L’obiettivo è quello di “migliorare l’esperienza dell’utente finale, al fine di migliorare la proposta di DAZN per i clienti attuali e futuri”.

E non finisce qui. “Riunirai e incorporerai le informazioni che raccogliamo sui nostri clienti e avrai una visione chiara dei cambiamenti e dei miglioramenti dell’esperienza del cliente per il mercato. Lavorerai con un gruppo più ampio di parti interessate per assicurarti che la somma delle parti di questi cambiamenti sia maggiore dei singoli elementi, riunendo tutto questo in un’unica strategia e piano ad alto impatto”. Il posto è a tempo pieno, la sede di lavoro Milano.