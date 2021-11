L’ultima decisione di DAZN fa infuriare anche il Governo

DAZN fa infuriare i clienti ed anche il Governo italiano. Il ministro Giorgetti convoca i vertici dell’azienda per capirne di più.

L’indiscrezione di ieri circa l’intenzione di DAZN di ridurre da due ad uno i dispositivi su cui poter vedere il calcio fa infuriare i tifosi. I supporters italiani, però, non sono gli unici ad essere preoccupati. Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è preoccupato e chiede chiarezza. Per questo motivo, infatti, i vertici di DAZN sono stati convocati, a proposito delle ultime decisioni dell’azienda, il prossimo 16 novembre alle ore 15. Insieme alla sottosegretaria Anna Ascani, i due riceveranno i vertici aziendali per spiegazioni in merito.

Il Governo convoca DAZN

DAZN potrebbe interrompere la doppia utenza in contemporanea per singolo abbonamento. Come riporta ‘Calcio & Finanza’, i deputati della Lega Daniele Belotti, capogruppo nella commissione Cultura della Camera, e Massimiliano Capitanio, segretario della Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi avevano già avanzato una richiesta.

“Siamo preoccupati per le indiscrezioni apparse sulla stampa che preannunciano la decisione di DAZN di bloccare, da metà dicembre, la possibilità di utilizzare più dispositivi in contemporanea e ancor di più dal silenzio assenso dei vertici della piattaforma inglese”. I due poi hanno proseguito: “Interrogazione urgente al sottosegretario allo Sport affinché convochi la direzione aziendale per capirne di più sugli abbonamenti sportivi ed in particolare della Serie A“.