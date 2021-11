Ancora al centro delle polemiche, Bonucci non ci sta: “Serve rispetto!”

Bonucci non ci sta e, ai microfoni di ‘Rai Sport’, risponde alle polemiche delle ultime ore: “Serve rispetto!”

Leonardo Bonucci ha voluto rispondere alle polemiche nate in merito agli infortuni rimediatati dai giocatori, che sono stati così costretti a lasciare la nazionale. Si è, infatti, parlato di ‘infortuni scientifici‘, polemizzando sulle condizioni fisiche di diversi calciatori. Bonucci, però, si è prima di tutto mostrato concentrato sul match che l’Italia giocherà contro la Svizzera domani, venerdì 12, valido per le qualificazioni al Mondiale del 2022. Ma ha poi voluto anche rispondere alle ‘accuse’ arrivate, appunto, proprio in merito a questa questione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, Bonucci sui presunti ‘infortuni scientifici’: “Siamo professionisti, serve rispetto”

Così, dunque, ha parlato Bonucci ai microfoni di ‘Rai Sport’ in merito alle polemiche nate nelle ultime ore: “Ho fatto il primo allenamento con la squadra ieri mattina e neanche tutto. Dire che Bonucci si è tirato fuori per una partita mi sembra ridicolo. Parla la mia carriera. Gli altri hanno dovuto dare forfait nonostante ci sia una partita importante da giocare, forse la dobbiamo smettere di pensare che uno preferisca giocare una gara o un’altra“.

LEGGI ANCHE >>> “È incredibile!”: il big ancora positivo al Covid, club di Serie A in allerta

“Siamo professionisti – ha continuato il difensore azzurro – e uomini, quando si può scendere in campo lo facciamo cercando di dare il massimo. Serve rispetto, mai nessuno del gruppo ha pensato di preservarsi in nazionale per essere a disposizione dei club o viceversa. Per noi è un onore e un piacere essere presenti e mettere in campo tutto quello che abbiamo con la maglia della nazionale”.