Pallone d’Oro, Rummenigge non ha dubbi: “Lo vince lui”

Si complica la strada verso il Pallone d’Oro per Jorginho. Rummenigge, in merito, non ha dubbi: “Lo merita Lewandowski”.

Venerdì, dalla sua cabina di regia, cercherà di dirigere l’Italia verso la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Un’ulteriore occasione per mettersi in mostra e rilanciare le proprie azioni in vista della decisiva serata del 29 novembre. In quella data, infatti, verrà assegnato il Pallone d’Oro e Jorginho, dopo la conquista della Champions League e dell’Europeo, continua a sperare nella vittoria.

Pallone d’Oro sempre più lontano per Jorginho

Tuttavia coronare il sogno appare, ogni giorno che passa, sempre più complicato a causa dei tanti contendenti in gara. In primis Lionel Messi ma anche Robert Lewandowski, reduce da una stagione monstre (48 gol e 9 assist in 40 partite) ed anche quest’anno partito forte: per lui, fin qui, 23 marcature in appena 17 apparizioni tra Bundersliga, Champions League e coppe tedesche. Numeri impressionati, che secondo Karl-Heinz Rummenigge andrebbero premiati assegnando il riconoscimento proprio all’attaccante del Bayern Monaco.

“Mi auguro che vinca Lewandowski, un fenomeno. Purtroppo per lui – ha affermato nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport – pesa il fatto di non poter vincere con la Nazionale. Sarà preso in considerazione anche Messi, oppure un italiano. Se non lo vincesse Lewandowski lo darei ai due ‘nonni’ dell’Italia, Bonucci e Chiellini”.