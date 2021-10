Jorginho a sorpresa: “Il Pallone d’Oro lo merita lui”

Jorginho, nel corso di un’intervista concessa ad Espn, ha parlato del Pallone d’Oro: “Lo assegnerei a De Bruyne”.

La conquista della Champions League e dell’Europeo, salvo liete sorprese, dovrebbe non bastargli. Sono infatti in ribasso le quotazioni di Jorginho come vincitore della prossima edizione del Pallone d’Oro: stando alle ultime indiscrezioni arrivate dalla Spagna, il brasiliano rischia addirittura di finire fuori dal podio. Per capire come andrà a finire bisognerà aspettare il 29 novembre, giorno in cui a Parigi avrà luogo la cerimonia di consegna dell’ambito premio.

Pallone d’Oro, per Jorginho dovrebbe andare a De Bruyne

Espn Brasil, nel frattempo, ha voluto parlarne proprio con Jorginho il quale ha svelato il nome del giocatore a cui assegnerebbe il riconoscimento. “Penso che darei il mio voto a Kevin de Bruyne per tutto quello che ha fatto negli ultimi anni. Per chi ama il calcio, è normale: è un giocatore dall’intelligenza superiore alla media”.

Durante l’intervista il centrocampista del Chelsea e della Nazionale del Ct Roberto Mancini ha ripercorso la propria carriera raccontando quanto sia cambiato, negli anni, il suo modo di stare in campo. “Giocavo attaccante, poi mi hanno spostato in mezzo al campo. Anzi, sono passato dall’attacco ad essere un numero 10, poi ancora più indietro. Prima i miei idoli erano Ronaldinho, Ronaldo il Fenomeno e Kakà, poi ho guardato molto Pirlo e Xavi”.