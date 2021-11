È arrivata l’ufficialità che irrita i tifosi della Juventus

Arriva l’ufficialità su data e luogo in cui si giocherà la partita di Supercoppa Italiana tra Juventus e Inter: i tifosi bianconeri mugugnano

Il Consiglio di lega di questa mattina ha fatto chiarezza sulla Supercoppa Italiana. Inter e Juventus si affronteranno a Milano. Arrivata anche l’ufficialità sulla data della sfida, preceduta da una lunga serie di ipotesi e riflessioni.

Supercoppa Italiana, arriva l’ufficialità: Inter e Juventus si sfideranno il 12 gennaio a San Siro

Dopo tante discussioni sulla data e sul luogo dell’incontro, il Consiglio della Lega di serie A ha preso una decisione ufficiale sulla Supercoppa Italiana. La partita che assegnerà il primo trofeo italiano della stagione si disputerà a Milano il prossimo 12 gennaio. Il match quindi andrà in scena a San Siro.

Tramontata pertanto la possibilità di trasferire la partita in Arabia Saudita in mancanza di nuove offerte.

L’impianto milanese tornerà ad essere la cornice dell’incontro a distanza di undici anni dall’ultima volta. Nel 2010, infatti, l’Inter di Rafa Benitez la spuntò sulla Roma per 3-1. I nerazzurri andarono a segno due volte con Eto’o e una con Pandev.

Intorno alla data individuata per disputare l’incontro, la Juventus dovrà affrontare la Roma, in trasferta, e l’Udinese, in casa.

In quei giorni, il calendario è ancora più duro per l’Inter di Simone Inzaghi, attesa dal match interno con la Lazio e successivamente dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta.

Il match rimane in Italia per il secondo anno consecutivo. Anche nella scorsa edizione, infatti, la Supercoppa Italiana è stata giocata all’interno dei confini nazionali a causa dell’emergenza Covid. In quel caso, la disputa è stata sull’orario della sfida e sull’aggiramento delle misure ministeriali in merito al coprifuoco. Juventus-Napoli si giocò però al Mapei Stadium. Quest’anno la gara si trasferirà a Milano. Ciò irrita i tifosi della Juventus che si sentono svantaggiati rispetto ai rivali che, sebbene non tecnicamente, avranno la possibilità di giocare “in casa”.