“Nonostante tutto..”: il desiderio di Pogba che ha spiazzato la Juventus

Si complica per la Juventus il piano di riportare a Torino Pogba, intenzionato a restare allo United e rinnovare il contratto.

Il ‘Sun’ ieri aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui il Manchester United, stufo delle provocazioni di Mino Raiola, sarebbe intenzionato a mettere in vendita Paul Pogba. L’addio, addirittura, può concretizzarsi già nella finestra invernale del mercato. Il motivo è da ricercare nel fatto che finora le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno non hanno prodotto la fumata bianca e così i Red Devils hanno iniziato a prendere in considerazione l’idea di anticipare la cessione del centrocampista.

Juventus, Pogba vuole restare al Manchester United

Pogba dal canto suo, stando a quanto rivelato oggi dal quotidiano francese ‘L’Equipe’, vorrebbe invece restare alla corte di Ole Gunnar Solskjaer nonostante le critiche ricevute di recente da Paul Scholes (“fa cose stupide in campo”). Due giorni quindi sulle montagne russe per la Juventus, che da tempo sta accarezzando l’idea di riportarlo a Torino ancora a parametro zero. Il francese, insieme a Dusan Vlahovic, rappresenta il grande obiettivo dei bianconeri tuttavia il suo eventuale rinnovo con lo United obbligherebbe la società a rivedere i propri piani.

La Juventus resterà quindi alla finestra in attesa di come evolverà il rapporto tra Pogba e i Red Devils. Intanto, già a gennaio dovrebbe arrivare Axel Witsel del Borussia Dortmund con il quale di recente è stato trovato un principio di intesa economica. Per ogni entrata dovrà corrispondere un’uscita ed infatti il club è al lavoro pure per rescindere il contratto di Aaron Ramsey, fuori dai piani tattici di Massimiliano Allegri.