Messi, il PSG e la ‘bomba’ sul futuro della Pulga: “Può già dire addio!”

“Messi può già dire addio al PSG”, la clamorosa indiscrezione del ‘Daily Star’ sul futuro della Pulga: che c’entri ancora il Barcellona?

Arrivato al Paris Saint-Germain, al culmine di un’estate lunga e travagliata, l’approdo in Francia di Lionel Messi non sta procedendo come in molti si aspettavano. Con sole tre reti segnate (tutte in Champions League), l’argentino sembra faticare nel suo inserimento al PSG, complice anche i tanti infortuni che ne stanno penalizzando l’esperienza.

E poi, dall’Europa e dall’Argentina sono molteplici le voci che vedrebbero un Messi tutt’altro che contento all’ombra della Tour Eiffel. E addirittura disposto a valutare un prematuro addio al Paris Saint-Germain, in barba al super-investimento compiuto dai capitolini nel corso dell’ultima sessione di calciomercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli sfida mezza Serie A per ‘bloccare’ il sostituto di Insigne

“Messi infelice al PSG, può già tornare al Barcellona”: l’indiscrezione del ‘Daily Star’

Secondo quanto riportato dal media britannico, ‘Daily Star’, Messi starebbe addirittura considerando un ritorno al Barcellona. “La Pulga non è felice al PSG – si legge dall’indiscrezione – E il feeling con la nuova realtà stenta a decollare”. Poco importa della campagna faraonica dei parigini, il loro pezzo da novanta rischia già di dire addio.

Soprattutto, rischia di farlo per un suggestivo ritorno in blaugrana, per riabbracciare l’amico di una carriera, Xavi adesso allenatore. Ad oggi resta ancora difficile capire quanto sia percorribile una tale ipotesi, ma il ‘Daily Star’ non ha dubbi sull’umore grigio di Messi, da quando è approdato in Francia.