“Solo i vaccinati”, l’indiscrezione che può ‘stravolgere’ la Nazionale

L’emergenza Covid continua a preoccupare ed in Germania si pensa ad una ‘drastica’ soluzione per aiutare la Nazionale di calcio.

Il problema del Covid va avanti ormai da quasi due anni e nel mondo del calcio ci sono diverse situazioni ancora ‘irrisolte’ come quella dei non vaccinati. Nelle ultime ore all’interno della Nazionale della Germania è stato trovato positivo al Coronavirus il difensore Niklas Sule.

A causa di questo problema la federazione tedesca è stata costretta a mandare a casa giocatori importanti come Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala e Karim Adeyemi, tutti giocatori che non sono vaccinati per il Coronavirus. Una situazione che sta generando molte polemiche in Germania e che ha portato una sorprendente proposta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Germania, si pensa all’obbligatorietà del vaccino per andare in Nazionale

Come riporta Ansa il ct della Nazionale tedesca Hans Flick si è lamentato per esser costretto a tutto ciò ed ha aperto alla possibilità dell’obbligo vaccinale per poter andare in Nazionale:

LEGGI ANCHE >>> Italia, la Svizzera come la Svezia nel 2017? L’avvertimento del ct Yakin

“Spero che la situazione cambi in modo tale da non costringerci più a dover mandare a casa cinque giocatori per colpa del coronavirus. Questo è ciò che voglio come allenatore: se hai molti contatti, come noi, penso che dovresti vaccinarti”.