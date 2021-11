“Sono pronti a farlo”: lo scherzetto dalla Premier a De Laurentiis

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira ha registrato voci che vorrebbero un futuro in Premier League per una stella del Napoli in scadenza.

La telenovela legata al futuro di Lorenzo Insigne si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, infatti, l’ambizioso Newcastle United sarebbe pronto a farsi avanti per assicurarsi la stella del Napoli in vista della stagione 2021/2022.

L’attaccante del club campano e della Nazionale, in scadenza di contratto a giugno 2022, sarebbe uno dei principali obiettivi dei Magpies se la complicata trattativa sul rinnovo con il presidente Aurelio De Laurentiis dovesse portare a un nulla di fatto.

#Newcastle are interested in signing in Lorenzo #Insigne as a free agent for the next season. #Magpies are monitoring the italian player and preparing a bid, if he doesn’t extend his contract with #Napoli (expires in June 2022). #transfers #NUFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 11, 2021

Passato a inizio ottobre nelle mani del principe saudita Mohammed bin Salman, il Newcastle ha intenzione di effettuare un gran numero di colpi in entrata in vista della prossima stagione e sembrerebbe intenzionato a partire proprio da Insigne, che il prossimo 4 giugno avrà 31 anni e con l’apertura del calciomercato estivo potrebbe salutare il club di cui è simbolo e bandiera.

Napoli, il futuro di Insigne sarà in Premier?

Uno scenario, quello che vede Lorenzo Insigne in Premier League con la maglia del Newcastle, tutt’altro che improbabile. Le trattative tra il Napoli e la sua stella sull’eventuale rinnovo di contratto si trascinano almeno dalla scorsa estate e non sono mai realmente decollate. E se De Laurentiis non sembra intenzionato ad accontentare le richieste dell’attaccante per i Magpies queste potrebbero essere facilmente soddisfatte.

Il Newcastle non è l’unica opzione sul tavolo dell’agente di Insigne Vincenzo Pisacane. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile approdo del gioiello campano all’Inter. Mentre recentemente è spuntata fuori anche la suggestione legata agli Stati Uniti e alla Major League Soccer, che potrebbe fare ponti d’oro al giocatore come fatto a suo tempo per Sebastian Giovinco.

Certo è però che la candidatura del Newcastle, considerando prestigio del campionato e forza economica, è decisamente autorevole. I Magpies infatti hanno intenzione di investire grandi cifre nella campagna di rafforzamento della squadra – 12ª nella scorsa Premier League e attualmente al penultimo posto – già a partire dal mercato di gennaio. La rivoluzione vera e propria arriverà però nell’estate 2022. E Lorenzo Insigne potrebbe essere uno dei nomi in cima alla lista.