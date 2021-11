Napoli, per Insigne spunta l’ipotesi a sorpresa: tremano i tifosi

Il Toronto vuole Lorenzo Insigne a tutti i costi: offerta importante per l’ingaggio dell’attuale capitano del Napoli.

Il contratto del giocatore e capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è in scadenza nel 2022. La possibilità che possa arrivare la firma per il rinnovo sembra essere ormai remota: non c’è, infatti, ad oggi, un punto d’incontro tra la proposta della società (e quindi di De Laurentiis) e la richiesta di Insigne. Tutto è ancora in forse ma, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, ci sarebbe una squadra oltreoceano ‘pazza’ per il numero 24 del Napoli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, novità sul futuro di Insigne: offerta importante da parte del Toronto

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, quindi, sarebbe sempre più complicato vedere Insigne vestire la maglia del Napoli dopo giugno 2022. Il giocatore, dal canto suo, vorrebbe un aumento. Il club partenopeo, però, avrebbe offerto un (nuovo) contratto da 3.5 milioni di euro più di 1.5 di bonus. Un rinnovo di contratto che andrebbe addirittura a ribasso, rispetto a quello attuale, e che non accontenterebbe Insigne. Su di lui, allora, sarebbe piombato il reale interesse del Toronto FC.

LEGGI ANCHE >>> “Sarà il nuovo capitano del PSG”: l’annuncio spiazza tutti

Il Toronto, squadra della MLS, sembra fare sul serio per Lorenzo Insigne. I contatti con l’entourage del giocatore, infatti, sembrano essere ormai continui e approfonditi. La società canadese avrebbe, perciò, fatto giungere ai suoi agenti un’offerta molto importante riguardante quello che potrebbe essere il suo eventuale ingaggio. Il Toronto, quindi, è sicuro: vuole ottenere il sì da parte dell’attuale capitano del Napoli.