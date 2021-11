“Sarà il nuovo capitano del PSG”: l’annuncio spiazza tutti

L’annuncio di Jerome Rothen sul futuro capitano del PSG ha spiazzato tutti: secondo lui, infatti, sarà Sergio Ramos a ottenere la fascia.

Jerome Rothen, ex calciatore del Paris Saint-Germain, non ha dubbi su quella che sarà la futura posizione di rilievo ricoperta da Sergio Ramos. Lo spagnolo, arrivato al PSG quest’estate, ancora non ha fatto il suo esordio all’interno del club francese per problemi fisici, che non gli permettono di essere al 100% della propria condizione fisica. Ma, nonostante ciò, Rothen non ha dubbi: secondo lui, infatti, un giorno Ramos diventerà capitano del PSG.

PSG, Rothen sicuro su Ramos: “Diventerà il capitano della squadra”

In molti si chiedono se l’arrivo di Ramos al Paris Saint-Germain sia stata effettivamente una mossa vincente del club. Il difensore, pur essendo di altissimo livello, ancora non riesce a trovare il proprio esordio con la sua nuova squadra a causa di problemi fisici. Su quella che sarà la sua posizione all’interno del PSG, però, Rothen non ha dubbi: “Io credo che appena inizierà a giocare farà la differenza. Sarà leader e diventerà il capitano della squadra“.

“Credo – ha continuato l’ex calciatore – che metterlo al centro della difesa con Marquinhos e Kimpembe farà bene ad entrambi. Toglierà un peso al primo e aiuterà il secondo ad essere meno insicuro. Soprattutto per Marquinhos sarà un bene. Lui è un leader ma alle volte i compagni non lo ascoltano, forse per una mancanza di rispetto. Mentre Sergio Ramos ha quella dote di leadership. Si fa rispettare e tutti lo ascoltano“.