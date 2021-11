Tre acquisti e doppia cessione: rivoluzione Juve a gennaio

Tre acquisti per la Juventus di Allegri e rivoluzione totale in vista di gennaio. Il tecnico avrebbe già individuato i giusti rinforzi per la seconda parte di stagione. Occhio anche al capitolo cessioni

La Juventus di Allegri è pronta a spingere il piede sull’acceleratore in vista della seconda parte di stagione. Le nuove strategie del mercato bianconero potrebbe coincidere con l’assalto a due centrocampisti e un nuovo centravanti. Vlahovic resta il primo obiettivo del ds Cherubini, ma serviranno circa 60 milioni di euro per convincere la Fiorentina a dire sì.

Affondo su Vlahovic e occhio anche alle situazioni Tolisso e Tchouameni. I due centrocampisti francesi potrebbero fare al caso di Allegri e per la sua idea di 4-4-2 o 4-3-3. Più complicato il sogno Pogba: il centrocampista del Manchester United difficilmente lascerà l’Inghilterra a gennaio, anche se nelle ultime ore questa ipotesi starebbe trovando diverse conferme.

Tre acquisti e il piano cessioni: il mercato della Juventus è già nel vivo

I possibili arrivi di Tchouameni, Tolisso (o Kamara) e Vlahovic potrebbero essere finanziati dalle cessione di Kulusevski e Rabiot. Ai due sacrificati potrebbe unirsi anche la rescissione contrattuale di Ramsey, che permetterebbe ai bianconeri di risparmiare 7 milioni di euro netti sull’ingaggio del gallese.

Dagli addii di Kulusevski e Rabiot, invece, la Juventus potrebbe incassare circa 60-65 milioni di euro. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.