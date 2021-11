Barcellona, Aguero non è l’unico caso di aritmia: club preoccupato

La situazione a Barcellona per Sergio Aguero è molto complicata, ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo caso analogo.

La stagione del Barcellona non è iniziata nel migliore dei modi ed il club catalano è in grosse difficoltà in campionato ed in Champions League. Nell’ultimo match di campionato tra i catalani si è fermato Sergio Aguero, stella argentina arrivata in estate come importante rinforzo. Il giocatore ha riportato un’aritmia cardiaca ed ultime indiscrezioni vedono addirittura la sua carriera a rischio.

Il Barcellona ha chiamato Xavi per risolvere questa complicata annata, ma ora, anche dalla squadra femminile, arrivano clamorose novità. Dopo Aguero un altro tesserato ha riportato la stessa problematica diagnosticata all’esperto attaccante.

Barcellona, anche nella squadra femminile un ‘caso Aguero’

La giocatrice norvegese del club blaugrana Caroline Graham Hansen ha riscontrato infatti un’aritmia cardiaca e nei prossimi giorni il club effettuerà nuovi controlli. C’è preoccupazione per il secondo caso di aritmia in società in poche settimane.

Mentre il ‘Kun’ vede la sua carriera a forte rischio la situazione della Hansen sembra essere molto meno grave con i medici del club spagnolo che hanno dato importanti rassicurazioni. La nordica, dopo aver effettuato ulteriori controlli, potrà scendere in campo ed allenarsi con le compagne.