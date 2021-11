De Rossi avrà finalmente una panchina: annuncio in arrivo

De Rossi vicino ad intraprendere una nuova avventura con la Figc: si siederà suna una delle panchine delle selezioni giovanili dell’Italia

Daniele De Rossi non ha mai fatto mistero di voler intraprendere la carriera da allenatore. L’ex centrocampista ha individuato per lui una nuova vita in panchina già da quando era ancora al centro del campo a comandare il gioco. Chiusa l’esperienza da allenatore, il romano ha iniziato a studiare per raggiungere il suo obiettivo. La prima esperienza è stata al fianco di Roberto Mancini, come collaboratore tecnico della Nazionale. Una parentesi che gli ha permesso di condividere con il ct azzurro la gioia per la vittoria dell’Europeo. Qualche mese fa però De Rossi ha saluto per proseguire i suoi studi e intraprendere una nuova sfida professionale. ‘Il Messaggero’ ora ha rivelato che per lui sta per presentarsi una nuova occasione.

De Rossi siederà in panchina: ancora un incarico in Figc per lui, guiderà una nazionale giovanile

Daniele De Rossi ricevere un nuovo incarico da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L’ex centrocampista di Roma e Boca Juniors, infatti, secondo quanto riferito dal ‘Messaggero’ è prossimo ad occupare una delle panchine delle selezioni under dell’Italia. Approccio molto formativo per la sua carriera da allenatore. Non è stato chiarito ancora quale posizione andrà ad occupare.

Prima di essere incaricato ufficialmente, De Rossi dovrà completare un altro passaggio formale, il conseguimento del patentino Uefa Pro. L’ex ‘Capitan Futuro’ della Roma si è ritirato dal calcio giocato il 6 gennaio 2020.

Il corso Uefa Pro viene svolto a Coverciano una volta all’anno e rappresenta il massimo livello riconosciuto dalla Figc in materia di formazione tecnica. Al termine delle lezioni, con il superamento degli esami si ottiene l’abilitazione per condurre qualsiasi squadra, incluse quelle di Serie A e Serie B. Il corso si articola in 256 ore di formazione.

Recentemente, Daniele De Rossi è risultato il migliore del corso Uefa A insieme ad Alessandro Del Piero.