“Perderanno ancora: soldi di m…”: PSG, stoccate mai viste dal Bayern

Un attacco frontale in piena regola: “Quando vinceremo contro di loro sarò molto felice”. Firmato, il presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeness il quale, nel corso di un’intervista concessa al podcast ’11 Leben’ e riportata dal portale goal.com, ha lanciato dei veri e propri missili verso il Paris Saint Germain criticandone apertamente la gestione. Nel mirino, in particolare, è finito il presidente del club parigino Nasser Al Khelaifi. “La differenza tra me e lui? Ho lavorato tanto per costruire la mia ricchezza, e lui i soldi li ha ricevuti in regalo. Glieli mettono a disposizione e lui non deve lavorare per quello”.

Il presidente onorario del Bayern attacca il PSG

Nelle ultime stagioni in Champions League, le due squadre hanno avuto modo di affrontarsi in varie occasioni: nella prima sfida, la finale del 23 agosto 2020, vinsero i tedeschi grazie al gol di Kingsley Coman mentre ai quarti della scorsa edizione del torneo furono i francesi ad imporsi. In merito a quello che accadrà in futuro, Hoeness non ha dubbi: “Perderanno ancora contro di noi. Non sempre, capiterà ancora. E questo deve essere il nostro obiettivo. E quando vinceremo contro di loro, sarò molto felice. Questo è ciò che mi stimola, fargli capire che: ‘I tuoi soldi di m…. non bastano”.

Intervento concluso qua? Macché. Il dirigente ha proseguito nella sua invettiva mettendo a confronto la gestione del PSG e del Bayern. “A Parigi si progetta per un anno solo. Non è il mio universo. Io, vedo le cose da un punto di vista economico. Non investo tutto subito, per ottenere risultati nel giro di uno o due anni e poi vedere crollare tutto. Quando prendiamo decisioni, dobbiamo assicurarci di avere ancora sicurezza e prospettiva tra tre o quattro anni, affinché il nostro modello non crolli improvvisamente”.