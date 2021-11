Tutto pronto per Italia-Svizzera. Alle ore 20:45 fischio di inizio allo stadio Olimpico di Roma. In palio c’è la qualificazione ai Mondiali.

Dopo la vittoria ad Euro 2020, la Nazionale italiana di Roberto Mancini è attesa questa sera da una sfida importantissima. Italia-Svizzera inizia alle ore 20:45 e mette in palio la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale azzurra di Roberto Mancini e quella elvetica sono a pari punti in classifica. Solo la prima classificata approderà direttamente ai Mondiali, mentre la seconda andrà allo spareggio. Attesa oltre 50mila tifosi allo stadio Olimpico di Roma. Vincendo stasera all’Italia basterà anche un pari nell’ultimo turno contro l’Irlanda del Nord in programma il prossimo lunedì alle ore 20:45. Ad arbitrare il match sarà l’inglese Taylor. Al VAR, invece, il duo formato da Attwell e Tierney.

Italia-Svizzera, le formazioni ufficiali

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Allenatore: Roberto Mancini.

Svizzera (4-4-2): Sommer; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Vargas, Zakaria, Freuler, Steffen; Shaqiri, Okafor. Allenatore: Murat Yakin.