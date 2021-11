“Non è vero, non mi ha chiamato”: Conte, il primo colpo dall’Inter è saltato

Conte dovrà fare a meno di Stefan De Vrij dell’Inter. Il difensore interviene dal ritiro della Nazionale olandese e chiude al Tottenham.

Antonio Conte costruisce il nuovo Tottenham. Il tecnico pugliese è al lavoro con la squadra, ma resta concentrato anche sulla finestra invernale di calciomercato. L’ex allenatore dell’Inter pare aver già stilato una lunga lista dei desideri da sottoporre a Fabio Paratici. Alcune voci avevano accostato ad Antonio Conte ed agli Spurs anche Stefan De Vrij.

Calciomercato Inter, De Vrij chiude al Tottenham di Conte

Il difensore del club nerazzurro è intervenuto ai microfoni di ‘Ziggo Sports’, canale tv olandese. Ecco quanto dichiarato: “Nego queste voci, non so niente di niente. Il collegamento è facile, perché l’allenatore con cui ho lavorato all’Inter ora è lì. Ma io non so nulla”.

Poi prosegue: “Conte non mi ha chiamato. Sono concentrato sulla Nazionale, questa è la mia priorità al momento. Poi dopo penserò all’Inter, di certo non al Tottenham”.

Niente da fare, dunque, per il tecnico italiano. Il colpo desiderato dall’Inter sembra già essere saltato. Il difensore olandese del club nerazzurro si dichiara estraneo ai fatti: “Non so niente”.