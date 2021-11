Donnarumma, il gesto non passa inosservato: la Curva Nord risponde

Prima del fischio d’inizio della gara tra l’Italia e la Svizzera, Donnarumma è stato accolto da un boato dai tifosi dell’Olimpico.

l’Italia sta giocando in questi minuti contro la Svizzera. E’ un match fondamentale per la qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar, visto che entrambe le squadre sono al primo posto del girone C con quattordici punti. Il primo tempo è terminato con il risultato di 1-1. Gli svizzeri sono passati in vantaggio al 12′ con l’ex Udinese Widmer.

Dopo un altro paio di pericoli corsi, gli azzurri si svegliano e sfirano il gol prima con Barella e poi con Chiesa. La Svizzera va vicinissima al gol con Schar, ma l’Italia pareggia al 36′ con un colpo di testa di Di Lorenzo su calcio di punizione battuto da Insigne. Nei primi minuti del secondo tempo la gara la sta facendo la squadra di Mancini.

Italia-Svizzera, Donnarumma applaudito dall’Olimpico

Poco prima del fischio inziale della partita, Donnarumma è stato protagonista di un episodio distensivo con i tifosi italiani. Il portiere del PSG è stato accolto con un autentico boato quando si è posizionato in porta. L’ex Milan ha risposto con un applauso in segno di ringraziamento.

Dopo i fischi di San Siro durante Italia-Spagna, questi applausi faranno sicuramente piacere a Donnarumma. L’estremo difensore è stato molto criticato per il mancato prolungamento contrattuale con il Milan e il successivo passaggio al PSG, dove si sta alternando tra i pali con Navas.