Ferrari convocato in extremis in Nazionale dal Ct Mancini: prenderà il posto dell’infortunato Chiellini. Stasera la sfida con la Svizzera.

Convocazione a sorpresa per Gianmarco Ferrari. Il capitano del Sassuolo è stato infatti chiamato in extremis dal Ct della Nazionale Roberto Mancini in vista della cruciale sfida odierna contro la Svizzera, con in palio il primo posto del girone che garantisce la qualificazione immediata ai Mondiali in programma nel 2022 in Qatar. Il difensore, di fatto, va a prendere il vuoto lasciato da Giorgio Chiellini (out a causa dell’infortunio rimediato nell’ultimo turno di campionato).

Italia, il Ct Mancini ha convocato Ferrari

Ferrari si aggregherà ai compagni direttamente a Roma, dove staserà andrà in scena la partita. Diversi ancora i dubbi di formazione per Mancini costretto a fare a meno anche di Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile. In particolare, per sostituire l’attaccante della Lazio sono due le opzioni al vaglio: fiducia ad Andrea Belotti oppure impiego del falso nueve con Federico Chiesa (o Lorenzo Insigne) in posizione centrale.

Il granata, al momento, è in pole position tuttavia il dubbio verrà sciolto in maniera definitiva soltanto nelle prossime ore. Nel frattempo, il commissario tecnico è pronto alla sfida. “Si tratta della partita più importante dell’anno. I ragazzi sono tranquilli ma concentrati. Sanno che per vincere devono essere sempre al 100%, senza pensare a tutte le altre cose che ci sono intorno. Credo – ha detto Mancini – che non sia giusto avere ansia prima di una gara. Bisogna essere allegri prima di scendere in campo, perché giocare è la cosa più bella che si possa fare”.